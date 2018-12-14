Брюссель, 14 декабря, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Лидеры стран Европейского союза в ходе саммита в Брюсселе пришли к заключению, что на сегодняшний день нет условий для ослабления санкций в отношении России, заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

«Было констатировано, что никаких условий для того, чтобы отменить или ослабить санкционный режим, нет», — сказала она.

Меркель также сообщила, что в ходе саммита был рассмотрен инцидент в Керченском проливе и лидеры ЕС «чётко дали понять, что необходимо гарантировать свободное передвижение судов в Азовском море».

Напомним, накануне председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС «единогласно постановили продлить антироссийские экономические санкции из-за нулевого прогресса в реализации Минских соглашений».

В то же время большинство членов Европейского союза отказались от введения санкций против России из-за инцидента с украинскими военными кораблями в Керченском проливе.

Читайте также: ЕС сохранил лицо: отказываясь наказывать Россию