Анкара, 14 декабря, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает 14 декабря издание Daily Sabah.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Контакт

По информации издания, цитирующего заявление по итогам этих переговоров, обсуждались турецко-американские договоренности, борьба с терроризмом и события в Сирии.

«Эрдоган и Трамп согласились продолжать тесное сотрудничество в Сирии», — цитирует Daily Sabah итоговое заявление сторон.

Напомним, днем ранее аналогичные переговоры по этому вопросу вели главы МИД Турции и госдепа США.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря президент Турции Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию против сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат.

С другой стороны, США в Сирии именно из курдов формируют подконтрольные себе отряды и оказывают им воздушную поддержку.