Вашингтон, 14 декабря, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай готов заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами, 14 декабря передает агентство Reuters.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

«У США дела идут очень хорошо. Китай хочет заключить крупную и всеобъемлющую сделку. Это может произойти, и довольно скоро!» — заявил Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 декабря Китай «заморозил» на 90 дней пошлины на ввоз автомобилей из США — в ответ на аналогичную заморозку американских пошлин на китайские товары.

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