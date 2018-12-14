Брюссель, 14 декабря, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не хотел оскорбить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в ходе саммита в Брюсселе, 14 декабря передает агентство Reuters.

European People's Party Жан-Клод Юнкер.

«Мы с миссис Мэй нравимся друг другу. Я очень уважаю премьер-министра Великобритании», — заявил Юнкер на пресс-конференции.

Юнкер отметил, что после перепалки, в ходе которой он назвал предложения британского премьер-министра «невнятными», они с Мэй помирились и даже «поцеловались».

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