Эфиопия отводит войска от границы с Эритреей
Аддис-Абеба, 14 декабря, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Эфиопия отводит большую часть войск от границы с Эритреей, 14 декабря передает агентство Reuters.
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Аддис Абеба
«Больше нет необходимости содержать там наши войска. Необходимо развернуть их в другом месте», — сообщил глава Западного командования армии Эфиопии, генерал-майор Асрат Денеро.
Генерал-майор отметил, что отношения со страной-соседом теперь «очень хорошие» и «угрозы конфликта больше нет».
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