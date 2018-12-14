Аддис-Абеба, 14 декабря, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Эфиопия отводит большую часть войск от границы с Эритреей, 14 декабря передает агентство Reuters.

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«Больше нет необходимости содержать там наши войска. Необходимо развернуть их в другом месте», — сообщил глава Западного командования армии Эфиопии, генерал-майор Асрат Денеро.

Генерал-майор отметил, что отношения со страной-соседом теперь «очень хорошие» и «угрозы конфликта больше нет».

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