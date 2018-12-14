Москва, 14 декабря, 2018, 19:38 — ИА Регнум. В Москве считают, что Европейский союз не смог выполнить своей роли в качестве посредника в переговорах между Белградом и Приштиной. Об этом говорится в распространённом 14 декабря комментарии МИД России.

Граффити «Косово-je-Сербиja»

В ведомстве отмечают, что западные столицы и Брюссель «игнорируют конструктивную и ответственную линию Белграда, нацеленную на поиск компромисса, снижение напряжённости».

В частности, как отмечается, остался без внимания тот факт, что сербское руководство воздержалось от принятия ответных мер на введение Приштиной 100-процентной пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, «фактически нацеленной на создание катастрофических условий для косовских сербов, продолжение этнических чисток в отношении неалбанского населения».

Тем временем в Косово при содействии ряда стран НАТО продолжается «форсированная подготовка косовоалбанских военных» и наращивается поставка в регион оружия и техники, подчёркивают в МИД.

«Со всей очевидностью Косово всё больше становится очагом нестабильности, источником конфликтного потенциала в регионе. Посредническая роль Евросоюза в диалоге между Белградом и Приштиной провалилась», — заявляют в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее сегодня парламент Косово принял пакет законов о преобразовании действующих в крае сил безопасности в полноценные вооружённые силы, что является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Документы были принят единогласно без участия депутатов от партии «Сербский список», представляющей интересы косовских сербов, которые бойкотировали заседание.

МИД Сербии заявил о намерении просить созвать экстренное заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

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