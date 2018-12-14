Москва, 14 декабря, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Решение парламента отделившегося от Сербии края Косово о создании вооружённых сил является грубым нарушением резолюции Совета Базопасности ООН, «направленным на серьёзное обострение обстановки на Балканах, чреватым рецидивом вооружённого конфликта в регионе», заявили 14 декабря в МИД России.

SUHEJLO Силы безопасности Косово

«Вызывает удивление риторика ряда политиков США и ЕС, высших генералов НАТО, пытающихся убедить себя и окружающих рассуждениями о том, что решение Приштины не меняет сути Сил безопасности Косово», — говорится в комментарии ведомства.

В МИД подчёркивают, что на деле речь идёт о двукратном увеличении численности сил безопасности, создании резервов, «а главное — подмене существа сил, до последнего времени выполнявших функции гражданской обороны».

Отмечается также, что при содействии Соединённых Штатов и ряда стран НАТО «уже ведётся форсированная подготовка косовоалбанских военных, наращивается поставка косоварам оружия и техники».

«Исходим из того, что международные присутствия в Косово, прежде всего МООНК и Силы для Косово, в соответствии со своими мандатами, действуя на основании резолюции СБ ООН 1244, обязаны предпринять незамедлительные исчерпывающие меры для демилитаризации и расформирования любых вооруженных косовоалбанских формирований», — заявляют в МИД России.

Парламент односторонне отделившего от Сербии края Косово сегодня утвердил решение о преобразовании действующих в регионе сил безопасности в полноценные вооружённые силы. Пакет законопроектов был принят единогласно без участия депутатов от партии «Сербский список», представляющей интересы косовских сербов, которые бойкотировали заседание.

В МИД Сербии заявили о намерении просить о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения сложившейся ситуации.

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