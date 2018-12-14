Киев, 14 декабря, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Украинский историк и политический эксперт Александр Палий не верит, что депутату, лидеру фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко удастся вернуть часть Донбасса и Крым без сдачи украинских национальных интересов России. Соответствующее заявление Палий сделал 14 декабря в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя заявление Тимошенко о готовности вступить в прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

«Это заявление ничего не значит. Это попытка охмурить людей, что якобы есть секретный план и секретная возможность урегулировать ситуацию, вернуть Украине территории. На самом деле такого плана не существует, но перед выборами нужно о чём-то говорить», — пояснил Палий.

Он считает, что будапештский и нормандский форматы не имеют рецепта восстановления территориальной целостности Украины.

«Нет рецепта возврата территорий без капитуляции. Россия хочет уничтожения Украины. Она не хочет компромисса, о чём не могут договориться. Она делает ставку на политиканов, которые готовы опорочить то, чего Украина добилась за последние пять лет», — подытожил Палий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юлия Тимошенко заявила о готовности вести переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе с президентом РФ Владимиром Путиным. «Предлагаемый мною будапештский формат предусматривает, что за столом переговоров будут все участники входящих в него стран», — рассказала Тимошенко.

По ее словам, для урегулирования конфликта в Донбассе следует вести переговоры в формате «Будапешт плюс», не отказываясь от нормандского и минского вариантов.