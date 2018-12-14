Киев, 14 декабря, 2018, 19:14 — ИА Регнум. Киеву важно сохранить $3 млрд прибыли, которую даёт транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Об этом 14 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко, комментируя резолюцию Европарламента о необходимости прекращения строительства газопровода «Северный поток — 2».

Nord-stream2.com Труба

По его словам, США и Украина оказались ситуативными союзниками в борьбе с «Северным потоком — 2».

«Нам интересно сохранить свои деньги, нам важно сохранить тот поток, который есть сейчас и который идет через нашу страну. Это $3 млрд каждый год, на которые мы с вами живем. Хотелось бы сохранить прибыль. Здесь противостояние Европы и США нам на руку. Мы должны это использовать, подыгрывать то одной, то другой стороне», — советует Дорошенко.

Он сообщил, что Киев снизил транзитную ставку для европейских потребителей газа, чтобы заинтересовать ЕС в создании консорциума по управлению украинской ГТС и привлечь инвестиции для её модернизации. Кроме того, эксперт не исключает, что украинскую трубу готовят к продаже одному из украинских олигархов.

«Когда мы в накал страстей еще и уменьшаем транзитную ставку, с одной стороны это хорошее обоснование, чтобы европейцы заинтересовались нашей трубой и вложили в нее деньги, чтобы был создан консорциум. С другой стороны, нужно поднимать стоимость, потому что мы хотим, чтобы за наши активы платили реальные деньги. Посмотрите, кто сейчас готов покупать активы, находящиеся на территории нашей страны, — никто, кроме нас, а у нас нет денег. Возможно, это решение принято, чтобы потом недорого продать трубу кому-то из наших олигархов», — добавил Дорошенко.

При этом эксперт признал, что «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» наносят удар по транзитному потенциалу Украины.

«Нас обходят со всех сторон, и Украина, к сожалению, все меньше является экономическим субъектом, я уже не говорю о политике», — сказал Дорошенко.

Он также считает, что, несмотря на то, что резолюция Европарламента носит рекомендательный характер, для «Северного потока» создаются дополнительные риски.

Ранее, 27 ноября, Нацкомиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления об уменьшении вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода. «Сегодня одобрили проект постановления НКРЭКУ, который предусматривает уменьшение более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода. Новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС, открыть новые возможности для газодобытчиков и одновременно покрыть все операционные расходы оператора газотранспортной системы и обеспечить достаточный уровень прибыли для капитальных инвестиций», — отметила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

По ее словам, такое решение является важным продолжением государственной политики в части укрепления энергетической безопасности Украины «с учетом всех вызовов, которые сейчас стоят перед нашим государством».

Тарифы на услуги по транспортировке газа для всех трансграничных точек входа в ГТС планируется снизить в 2,1 раза — с $12,47 до $6,04 за 1 тыс. куб. м в сутки (без НДС). Тарифы для точек выхода будут снижены в 1,5−2,1 раза. НКРЭКУ также намерена снизить тарифы УТГ на точку входа в ГТС для добывающих предприятий в 3,3 раза — с 296,8 грн до 89,02 грн за 1 тыс. куб. м в сутки (без НДС). Проект будет утвержден после общественных обсуждений в декабре.

Как сообщалось, 12 декабря президент Украины Петр Порошенко призвал Брюссель ввести санкции для остановки строительства газопровода «Северный поток — 2» в ответ на агрессию России в районе Керченского пролива.

Напомним, 12 декабря Европейский парламент принял резолюцию с требованием прекратить строительство «Северного потока — 2». В документе отмечается, что проект «представляет угрозу» для энергобезопасности Европы. Днем ранее палата представителей конгресса США приняла резолюцию о противодействии строительству газопровода «Северный поток — 2» и введении санкций.