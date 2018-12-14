Нью-Йорк, США, 14 декабря, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН готовит обсуждение новой резолюции по ситуации в Йемене, сообщает 14 декабря РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя Голландии в ООН Карела ван Остерома.

(сс) Neptuul Зал заседаний Совета Безопасности ООН

По его словам, в проект резолюции планируется включить достигнутые ранее на переговорах в Швеции договоренности.

«Мы будем обсуждать проект резолюции по Йемену в ближайшие дни с учетом достигнутых в Швеции договоренностей», — цитирует агентство слова Остерома.

По мнению ряда дипломатов, резолюция СБ ООН по Йемену может быть принята не позднее 25 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по урегулированию вооруженного конфликта в Йемене впервые за 2,5 года состоялись в Швеции. Одной из договоренностей стало полное прекращение огня сторонами в районе порта Ходейда.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. С марта 2015 года в военные действия вмешались войска коалиции арабских сил во главе с Саудовской Аравией. Число жертв этой войны до сих пор не подсчитано.