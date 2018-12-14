Киев, 14 декабря, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Согласно финансовому плану компании «Укрзализныця» на 2019 год, тариф на пассажирские перевозки будет повышен дважды, сообщило 14 декабря информационное агентство «Украинские новости».

Mr.kombrig Поезд «Украина»

Первое повышение на 12% состоится 1 апреля, а второе, тоже на 12%, с 1 октября 2019 года.

В итоге компания намерена увеличить доход от перевозки пассажиров на 18,5%. Данное решение одобрено членами наблюдательного совета «Укрзализныци» и теперь будет рассмотрено профильными министерствами.

Напомним, ранее стало известно, что министерство инфраструктуры Украины внесло на рассмотрение правительства предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.