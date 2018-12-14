Москва, 14 декабря, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») рассматривает вариант введения платы за одноразовые стаканчики для питьевой воды на борту своих самолетов. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

Петр Данилов ИА Красная Весна Пассажиры в самолете

Напомним, что у «Победы» возник конфликт с Министерством транспорта России из-за новых правил провоза ручной клади. Дело в том, что, согласно этим новым правилам, пассажиры могут проносить на борт вещи сверх нормы в 5 кг ручной клади. Лоукостер пытался оспорить это положение в суде, аргументируя тем, что провоз в салоне самолета вещей, размеры и количество которых практически не регламентированы, может угрожать безопасности пассажиров.

Но Верховный суд жалобу «Победы» отклонил, указав, что право пассажира провозить свои личные вещи сверх нормы бесплатной ручной клади не противоречит обязанности авиаперевозчика обеспечить их безопасное размещение.

Теперь лоукостер пытается найти другие варианты экономии на пассажирах.

Оказалось, что «Победа» тратит на пластиковые стаканчики не менее 1 млн рублей в месяц. Чтобы снизить эти затраты и нивелировать их влияние на тарифы, лоукостер хочет ввести плату за пластиковые стаканчики — 5 рублей за штуку. При этом вода на борту самолета по-прежнему будет бесплатной. Кроме того, пассажиры могут наливать воду в принесенную с собой посуду.