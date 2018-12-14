Воронеж, 14 декабря, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Мусоросортировочный завод торжественно запущен в селе Девица Семилукского района Воронежской области 14 декабря. В церемонии запуска предприятия приняли участие губернатор Александр Гусев и заместитель председателя правительства Воронежской области, экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Предприятие стало первым мусоросортировочным заводом в регионе.

(сс) bluebudgie Мусорные баки

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Воронежская область не будет принимать отходы из других регионов

Мусоросортировочный завод построен ОАО «Экотехнологии» в рамках реализации территориальной схемы обращения с отходами и концессионного соглашения. Объем инвестиций в строительство предприятия составил 561 млн руб., в том числе 290,7 млн рублей — государственное финансирование (Фонд содействия реформированию ЖКХ), 270 млн — средства концессионера. Мощность предприятия составляет 440 тыс. тонн мусора в год. Новое предприятие рассчитано на сортировку бумаги, картона, ПЭТ бутылок, цветного и черного металла. Пуск предприятия в эксплуатацию должен снизить общий объем захораниваемых отходов на 180 тыс. тонн в год, а также — продлить срок работы полигона ТБО в Семилукском районе.

«Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами должна сделать так, чтобы максимальное количество отходов перерабатывалось и только минимальное количество отходов захоранивалось. Такие объекты только начинают появляться в стране — это мусоросортировочные комплексы. Хочу обратить внимание: в Европе вообще запрещены полигоны. Все отходы в европейских странах перерабатываются. К этому надо идти и у нас», — сказал журналистам Алексей Гордеев .

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин ранее заявлял, что всего в регионе в рамках федерального проекта «Чистая страна» планируется построить 16 мусоросортировочных заводов, что позволит довести долю перерабатываемого мусора до 65%. При этом, заверили в облправительстве, Воронежская область не будет принимать мусор из других регионов.