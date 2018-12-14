Астрахань, 14 декабря, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Среднюю школу № 58 в Трусовском районе Астраханской области временно закрыли до завершения работ по укреплению фундамента. Как сообщила пресс-служба мэрии, 900 учеников сейчас занимаются в школах №№ 50 и 64.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». реж Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

Обследование, по итогам которого специалисты заявили о необходимости укрепить фундамент, провело городское управление по капитальному строительству.

«Закачанный раствор обеспечит создание техногенного массива повышенной несущей способности, заполнение пустот, снижение капиллярного подъема воды в основании фундамента, а пропитанный раствором массив грунта исключит последующие просадки», — рассказала замначальника городского управления по капитальному строительству Татьяна Кухта.

Руководство школы проводит встречи с родителями, чтобы разъяснить им, как дальше будет проходить обучение. Городское управление транспорта в свою очередь рекомендовало перевозчикам выпускать максимальное количество транспорта на маршруты, по которым ездят ученики временно закрытой школы.

«Перераспределение прошло с сохранением комплектации классов, педагических работников и сменности. Родители с пониманием относятся к этой ситуации и всячески поддерживают не только своих детей, но и учителей», — отметила директор школы № 58 Валентина Минаева.