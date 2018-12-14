Великий Новгород, 14 декабря, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Новгородский районный суд сегодня, 14 декабря, вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ГОАУ «Агентство развития Новгородской области» Сергея Слупицкого. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, экс-чиновник, ранее освобождённый от уголовного преследования по амнистии, признан виновным в превышении должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

Дело о закупке у «Ростелекома» сверхдорогого комплекса системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) рассматривалось судом повторно после того, как прокуратура добилась в Новгородском областном суде отмены постановления Новгородского районного суда от 14 августа, которым уголовное дело в отношении экс-чиновника было прекращено в связи с применением акта об амнистии.

Речь идёт о договоре на сумму 733 млн рублей, по которому Новгородская область не смогла расплатиться с «Ростелекомом» в связи с отсутствием в бюджете региона таких средств. Впоследствии договор был признан незаконным.

«Вину в совершении преступления подсудимый признал», — отметили в прокуратуре.

Приговором суда Сергею Слупицкому назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Он ещё может обжаловать его в установленном законом порядке.

Напомним, камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД отключены в Новгородской области с ноября 2017 года. Это сделала компания «Ростелеком», исполняя решение суда, который расторгнул контракт на установку и обслуживание комплекса. Камеры были установлены в 2015 году, при этом только в 2016 году бюджет региона должен был расплатиться с «Ростелекомом» на сумму 348,8 млн рублей. Взыскать эту сумму компания попыталась через суд, но губернатор Новгородской области Андрей Никитин назвал контракт невыгодным, а стоимость камер — завышенной как минимум вдвое. Заказчиком работ выступало ГОАУ «Агентство развития Новгородской области», а куратором проекта — бывший вице-губернатор Новгородской области Виктор Нечаев (он был задержан в Москве в 2015 году за мошенничество и в 2016 году приговорён к 3,5 годам колонии). Экономически выгодную для региона систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Новгородской области обещают наладить в 2019 году.