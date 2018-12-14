Брюссель, 14 декабря, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «невнятными» предложения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, прозвучавшие в ходе переговоров в Брюсселе, 14 декабря передает агентство Reuters.

(сс) European People's Party Жан-Клод Юнкер

Перепалка с участием Мэй, Юнкера и нескольких других политиков попала на видео, также ее прокомментировала сама Мэй.

«У меня была бурная дискуссия с Жан-Клодом Юнкером. Он использовал эту конкретную фразу… об общем уровне дебатов», — пояснила Мэй журналистам.

Другие дипломаты, участвовавшие в переговорах с Мэй, тоже остались недовольны «уровнем дебатов».

«Все спрашивали: чего именно вы хотите? У нее не было конкретных ответов», — сообщил журналистам один из участников переговоров.

Другой дипломат пояснил, что Мэй стоит «подготовиться дома», и он надеется услышать от премьер-министра Великобритании «хоть что-то конкретное» в январе.

«Если это все, что у нее есть для нас, то сейчас нет смысла слишком стараться», — заявил дипломат, имя которого не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 декабря британские СМИ уже назвали поездку Мэй на саммит ЕС в Брюссель «полным провалом» и «унижением».

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