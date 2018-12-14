Каракас, 14 декабря, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 покинули территорию Венесуэлы и возвращаются в Россию. Об этом 14 декабря сообщил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в своём микроблоге в Twitter.

Mil.ru Ту-160

«Спасибо Российской Федерации. Мы продолжаем создавать продуктивную и энергичную команду братского и эффективного сотрудничества. Всегда до победы! Мы победим!» — написал министр.

Своё сообщение он сопроводил ссыкой на видеоролик, на котором запечатлён взлёт российских ракетоносцев.

https://twitter.com/cmdtecodai/status/1073545906799198208

Напомним, два самолёта Ту-160 ВКС России, а также самолёты Ан-124 и Ил-62 прибыли в Венесуэлу 10 декабря для проведения совместных полётов с венесуэльскими коллегами.

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