Екатеринбург, 14 декабря, 2018, 17:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге арестован начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов. В СИЗО он пробудет до середины февраля 2019 года, меру пресечения избрал Ленинский райсуд.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Поймали с поличным

Сам Алексей Миронов заявил в суде, что не признаёт за собой вин. По его словам, речь идёт о провокации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный начальник был задержан 13 декабря. Его подозревают в получении взятки.

Во главе Свердловской железной дороги он находился с 2011 года.