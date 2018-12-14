Киев, 14 декабря, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко занимает пятую строчку в рейтинге кандидатов в президенты страны, следует из результатов опроса, опубликованного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

Неизменным лидером президентской гонки остаётся Юлия Тимошенко, её поддерживает 20% опрошенных, на втором месте комик Владимир Зеленский — 11,9% голосов, и Анатолий Гриценко — 11,6%. Петра Порошенко поддерживает 10,9% избирателей, в то же время у него наибольший антирейтинг — 55%.

Существенно упала поддержка певца Святослава Вакарчука. В декабре за него готовы отдать голоса лишь 3,8% избирателей.

Напомним, 26 ноября по инициативе президента Порошенко в десяти областях Украины было введено военное положение.

Как показали опросы, большая часть украинского общества понимает, что целью ввода «военного положения» было не отражение несуществующей «российской агрессии», а отмена президентских выборов на Украине.

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Отметим, военное положение не повысило и без того небольшие шансы Петра Порошенко на второй президентский срок. Эксперты считают, что он может пойти на провокацию, чтобы отменить выборы.

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