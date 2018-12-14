Кострома, 14 декабря, 2018, 17:15 — ИА Регнум. В Костроме модернизировали старый кинотеатр в Областном доме народного творчества, сообщает областное телевидение «Русь». Грант на обновление кинозала был предоставлен Министерством культуры.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Зрители в кинотеатре

Деньги были потрачены на ремонт зала, установку кресел и современного оборудования. Сумма расходов составила почти 5 миллионов рублей.

В областном телевидении отмечают, что «костромской Дом народного творчества — единственный в России, которому удалось сохранить уникальные киноматериалы областного фильмофонда — 5 тысяч экземпляров».

ИА REGNUM напоминает, что за последние 3 года в Костромской области обновили 10 кинозалов. Общее количество посетителей — более 95 тысяч человек.