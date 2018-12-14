Ярославль, 14 декабря, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Города Золотого кольца приготовили для туристов в новогодние праздники множество развлечений. Об этом ИА REGNUM сообщили в штаб-квартире Союза городов Золотого кольца. Куда советуют отправиться?

Yarregion.ru Ярославль

Сергиев Посад

Самый необычный Новый год можно провести под Сергиевым Посадом в селе Морозове в этнопарке «Кочевник». Здесь можно познакомиться с бытом кочевых народов. Гостей ждет сказочная новогодняя ночь по чукотским традициям, с колоритной семьей чукчи Умки и его жены Энер!

Поиграть на волшебных сосульках, которые настроены на музыкальные ноты, на настоящей звоннице в избушке Бабы Яги приглашает выставочный зал «Колокола Руси». В сказочном действии будут задействованы практически все представленные в зале экспонаты.

Также для жителей и гостей города — театральный уличный фестиваль «Под куполом Рождества» и гулянья в городском парке «Скитские пруды» с мастер-классами, праздничными программами, играми и конкурсами для всей семьи.

Владимир

В этом году «Рождественская ярмарка во Владимире» откроется 21 декабря. Место встречи остается, как и в прошлом году, неизменным — сквер «Липки». Гостей и жителей ждут весёлые игры, новогодние забавы, сюрпризы и хороводы. Часы работы ярмарки с 11:00 до 22:00.

На Пушкинском бульваре снова зальют каток. А на Соборной площади по традиции развернется городок аттракционов. 6 января всех ждут на фреш-проект «Самовар-пати» в парк культуры и отдыха «Загородный». Здесь пройдет игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами. Главным же обрядом станет чаепитие в самых лучших его традициях.

7 января в 11:30 в парке «Дружба» начнутся «Рождественские встречи с Марьей Искусницей». Сказочная героиня представит театрализованную интерактивную программу, где все желающие закружатся в большой рождественской кадрили и платочном хороводе.

13 января в 12:00 от Театральной площади стартует VIII забег Дедов-Морозов и Снегурочек. Он ежегодно собирает несколько тысяч участников. На забег выходят и дружными компаниями, и целыми семьями.

Суздаль

С 22 декабря по 8 января всех жителей и гостей города приглашает на Торговую площадь Рождественская ярмарка: суздальские сувениры и угощения, народные гулянья, концертная и развлекательная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

В окрестностях Суздаля можно покататься на упряжках, запряженных хаски. А еще стоит заглянуть в дегустационный зал Суздальского медоваренного завода и попробовать 10 сортов местной медовухи!

Обязательно надо побывать в Музее деревянного зодчества, который расположен под открытым небом. Здесь собраны деревянные жилые и культовые постройки XVIII—XIX веков.

Иваново

Торжественное открытие Новогодней и Рождественской ярмарки на площади Пушкина состоится 22 декабря. Ярмарка будет работать до 7 января с 11:00 до 20:00.

Ивановский музей камня приглашает на выставку «Старый добрый Новый год». В экспозиции — тематические и агитационные новогодние открытки, подставочные фигуры дедов-морозов и снегурочек и многое другое.

«Зимняя сказка» — с таким названием пройдут сразу две выставки живописи: в областном Доме художника и Музее промышленности и искусства.

Кострома

Праздничные мероприятия начнутся с приезда в Кострому 22 декабря Российского Деда Мороза. Вместе со Снегурочкой он поздравит костромичей с наступающими праздниками и зажжет огни на новогодних елках города. Главные городские торжества в Новый год состоятся на Сусанинской площади.

Костромской зоопарк ждет гостей 3 января на концертную программу «Возле елки новогодней» и 6 января на праздничную программу «Морозко». На Рождественский бал «Снегуркины сказки» костромичей и гостей города в свою резиденцию 6 и 7 января приглашает Снегурочка.

Переславль-Залесский

В Переславле-Залесском «Время новогодних чудес» начнется на Народной площади 16 декабря — игровые площадки, новогодняя ярмарка, встреча со сказочными героями, Дедом Морозом, Снегурочкой и царем Берендеем, театрализованная программа, неоновое шоу, мастер-классы и выставки и танцевальный флешмоб.

В новогоднюю ночь гостей и жителей города ждут на площадке у стадиона «Центральный» принять участие в народных гуляньях у городской елки с поздравлениями. Начало в 1:00 1 января.

2 января в 13:00 на катке «Ледовый» начнется Новогодний карнавал на льду. Массовое катание в карнавальных костюмах, игры и танцы на льду с любимыми мультгероями и Дедом Морозом. Для тех, кто будет в полном карнавальном костюме, вход бесплатный.

7 января в 16:00 Переславский музей-заповедник проведет семейный праздник «Рождество в музее». В программе — снежные фигуры, зимние аттракционы, большой фейерверк и зимняя дискотека.

Ростов Великий

В Ростове Великом с 1 по 8 января на Соборной площади будут проходить новогодние и рождественские гулянья. В центре площади будет установлена большая новогодняя ёлка. Каждый день для жителей и гостей города — новогодние представления, молодёжные шоу-программы, развлекательные мероприятия для всей семьи.

Со 2 по 8 января музей-заповедник «Ростовский кремль» предлагает кукольные спектакли и мастер-классы «Ростовская финифть», «Музейная открытка». На центральном дворе кремля — «волшебный» вертеп, ледяные скульптуры, рождественский перезвон, высокая горка, каток с прокатом коньков. В музейном магазине — рождественская ярмарка, продажа новогодней коллекции музейных сувениров.

С 7 на 8 января в 21:00 в зале гимназии им. Кекина пройдет ночной Рождественский бал-маскарад. Гости бала смогут закружиться под музыку вальса, мазурки, польки, блеснуть нарядами. Бал необычен тем, что все гости скрываются под масками. Интрига сохраняется в течение всего вечера.

Ярославль

В Ярославле на Советской площади развернется ярмарка: сказочно украшенный новогодний базар с угощениями и подарками, огромная ёлка, романтичный каток у стен церкви Ильи Пророка и, конечно, музыкальные программы и конкурсы. Ярмарка будет проходить с 14 декабря по 7 января.

А 27 декабря на Советской площади в 14 часов пройдет встреча Деда Мороза из Великого Устюга.

Главные события новогодней ночи — 2019 тоже развернутся на Советской площади. Праздничные гулянья под лозунгом «Мандариновое настроение» продлятся с 22:30 31 декабря до 2:30 1 января. Запланирован большой праздничный концерт с участием рэпера Мота, игры, конкурсы.

Встретить Новый год на высоте птичьего полета можно будет на колесе обозрения «Золотое кольцо». Здесь же все новогодние и рождественские праздники пройдут интерактивные программы со сказочными героями.

В музее-усадьбе Николая Некрасова в Карабихе вас ждет знакомство с традициями и обычаями празднования рождества, домашнее вертепное представление, встреча с Морозом-воеводой в верхнем парке. А детям будут интересны новогодние представления со зверями в зоопарке и дельфинарии.

Углич

С 15 декабря по 14 января на Успенской площади будет работать ярмарка с угощениями и продажей сувениров. Время работы — с 11:00 до 19:00.

Торжественное открытие новогодних празднеств в Угличе состоится 22 декабря в 16:00 на Успенской площади: тут пройдет костюмированное шествие с зажжением огней на главной елке.

Для любителей пеших увлекательных прогулок со 2 по 7 января будут проходить экскурсии «Старый Углич, елка новогодняя». Здесь вы услышите рассказ об истории и обычаях празднования Нового года и Рождества в Угличе, прогуляетесь по кремлю и центральной части города. Начало в 13:30, сбор в офисе туристского информационного центра «Углич».

7 января на Успенской площади состоится рождественский семейный праздник с играми, колядками, забавами «Приглашаем всей семьей на веселый выходной».