Калуга, 14 декабря, 2018, 14:49 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 14 декабря, состоялось совместное заседание территориальных общин «Площадь Победы», «Театральная площадь» и Народного совета избирательного округа №3. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, председатель общин и Народного совета, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов подвёл итоги работы за 2018 год. В уходящем году на территории общин были выполнены работы по асфальтированию и благоустройству дворовых территорий и межквартальных проездов, также велись работы по капитальному ремонту домов.

Пресс-служба Городской думы Калуги Территориальные общины Калуги подвели итоги года

Преобразился двор дома №10 по площади Победы. В результате комплексного благоустройства по программе «Городская среда» во дворе появился новый асфальт, парковочные карманы и спортивная площадка, по просьбам жителей были установлены леерное ограждение, урны, шлагбаум и смонтировано надподъездное освещение. В домах №76 и №92б по улице Кирова были выполнены работы по капитальному ремонту кровли. Во дворе дома № 25е по улице Кирова завершаются работы по установке леерного ограждения.

«Избирательный округ №3 расположен в центральной части города, — отметил Александр Иванов, — жители здесь уделяют особое внимание сохранению зелёных насаждений, рядом с домами разбиваются клумбы и высаживаются кустарники, обеспечить сохранность таких зелёных зон возможно только путём установки леерного ограждения».

Также были заасфальтированы межквартальные проезды в районе домов № 78/66 и № 80 по улице Ленина, № 34 и № 46 по улице Московская в районе дома № 38 по улице Фридриха Энгельса».

«Результатом нашей совместной работы стало то, что Калуга заняла третье место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления», — подчеркнул Александр Иванов. — Свой вклад в достижение этого высокого результаты внесли члены всех территориальных общин города, в том числе и члены ТОС «Площадь Победы» и «Театральная площадь».

В ходе заседания были намечены планы работы на 2019 год.

В следующем году планируется асфальтирование дворовой территории домов №80 и №82 по улице Ленина. Также запланировано асфальтирование межквартального проезда в районе дома №160 по улице Суворова. Проезд расположен на земельном участке, находящемся в частной собственности, работы планируется выполнить совместно с представителями предпринимательского сообщества.

Будет осуществляться и контроль за ходом капитального ремонта многоквартирных домов на территории округа.

Глава города Александр Иванов подчеркнул, что за прошедший год Калуга достигла заметных успехов во многих сферах деятельности: появилось новое здание Театра кукол, был открыт детский технопарк «Кванториум» и завершено строительство Южного обхода. Подводя итоги заседания, глава городского самоуправления поблагодарил активистов ТОС за плодотворную работу.

«Калужские ТОСы являются надёжным фундаментом местного самоуправления, члены территориальных общин «Площадь Победы» и «Театральная площадь» активно участвовали в реализации программы «Городская среда», принимали участие в конкурсах «Калуга в цвету», «Дом образцового содержания», «Лучшее ТОС» и ряде других, — отметил Александр Иванов. — Я благодарю всех членов ТОС за неравнодушное отношение к родному городу и активную жизненную позицию, уверен, что в следующем году мы совместными усилиями добьёмся новых успехов в деле благоустройства центральной части города».

Глава городского самоуправления Калуги поздравил активистов территориальных общин с наступающими новогодними праздниками и вручил почётные грамоты и подарки.