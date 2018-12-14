Москва, 14 декабря, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Государство не поддерживает развитие в РФ сельского хозяйства, убеждён председатель общероссийского общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. Об этом он заявил 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ снижается стоимость сельскохозяйственных земель.

Григорий Мясоедов. Страдная пора (Косцы). 1887

«Земля перестала быть кормилицей для крестьянина, — сказал Мельниченко. — А государственная политика не направлена на развитие крестьянства. Поэтому земля становится не нужна крестьянину. Она не может кормить его. Аграрно-промышленная политика [властей] неразумна. Это и стало причиной отказа крестьян от земли. Если нет государственной поддержки, особенной фамилии или бюджетного финансирования, то они становятся банкротами. Даже очень крупные хозяйства».

По словам Мельниченко, примерно с 2014 года большинство хозяйств перешли в категорию если не убыточных, то малоприбыльных.

«А вот уже 2018 год показывает, что смысла работать на земле практически не остаётся, — добавил он. — Животноводству очень тяжело, а растениеводство ушло в сферу убыточности. Сильно подорожали удобрения, ГСМ. В этом году на 10−15% подорожали ГСМ по регионам и комплектующие. Запчасти на технику и сама техника стали дороже. Кредитный ресурс малодоступен. Его нет смысла брать, потому что ты не заработаешь ни на производстве овощей, ни на производстве зерна, ни тем более на производстве продукции животноводства. Это малорентабельный сегмент».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению аналитиков центра анализа аграрных рынков «Совэкон», в России отмечается снижение цен на сельскохозяйственные земли.

В большинстве исследуемых российских регионов стоимость сельскохозяйственных земель снизилась на 3−22%.

Отмечается также, что ранее цены неуклонно поднимались в связи с изначальной дешевизной российских сельхозугодий и девальвацией рубля.