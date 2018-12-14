Калуга, 14 декабря, 2018, 16:33 — ИА Регнум. В Калужской области установлен поэтапный рост платы за коммунальные услуги для жителей: с 1 января 2019 года плату поднимут на 1,7%, а с 1 июля 2019 года — дополнительно на 2% к январю 2019 года. Суммарно по году индексация роста коммунальных платежей составит 3,7%. Об этом 14 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве конкурентной политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

До 15 декабря 2018 года в области будут утверждены предельные (максимальные) индексы для каждого муниципального образования. По отдельным муниципалитетам по согласованию с представительными органами муниципальных образований прогнозируется превышение предельного индекса с 1 июля 2019 года на величину большую, чем отклонение по региону.

В среднем по Калужской области с 1 июля 2019 года рост тарифов составит: по электроснабжению (для населения) — 3%; по водоснабжению и водоотведению — 2% и 2,1% соответственно; по тепловой энергии — 1,7%; по газоснабжению (для населения) — 1,4%. Такой рост является базовым показателем при формировании тарифов в коммунальной сфере на 2019 год.

Проверить фактический рост коммунального платежа жители региона смогут самостоятельно при помощи калькулятора, размещенного на сайте министерства конкурентной политики области, с использованием платежных документов (квитанций). При наличии признаков превышения установленного для конкретного муниципального образования предельного индекса за коммунальные услуги гражданам необходимо обращаться в Государственную жилищную инспекцию Калужской области, подчеркнули в ведомстве.

Между тем, по мнению главы Калужского региона Анатолия Артамонова, рост платы за коммунальные услуги должен быть обоснован улучшением их качества и решением коммунальных проблем жителей. Так, во избежание роста платы за отопление у жителей малоэтажных домов Артамонов рекомендовал главам администраций городов и районов завершить перевод таких домов на индивидуальное отопление.

«Мы продолжим покупать отопительное оборудование в качестве помощи домохозяйствам. Их по области 26 тысяч. Проблема решаемая. Это все делается для людей и их комфортного будущего. Все, кто перешел на поквартирное отопление, почувствовали плюсы», — Анатолий Артамонов на заседании кабинета министров области.

Напомним, в связи с планируемым с 1 января 2019 года повышением налога на добавленную стоимость правительством РФ принято решение об индексации в следующем году платы граждан за коммунальные услуги. До настоящего времени она индексировалась однократно — с 1 июля.