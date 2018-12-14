Москва, 14 декабря, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Центробанк понизил свой прогноз по оттоку капитала из России в 2019 году на $5 млрд. Об этом 14 декабря сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Сальдо финансового счёта по частному сектору несколько снижено — до $20 млрд с $25 млрд в октябрьском прогнозе», — сказала Набиуллина.

В 2018 году, по оценкам ЦБ, чистый отток капитала из России составит $54 млрд.

Напомним, за январь-ноябрь текущего года отток капитала, по предварительным данным ЦБ, составил $58,5 млрд, увеличившись более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.