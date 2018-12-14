Джакарта, 14 декабря, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявило, что 62% территории страны находится «под властью сезонных дождей», сообщает Antaranews.

Sofiya Muntyan Сезон дождей

«В некоторых регионах страны выпадает большое количество осадков, более 150 мм. В частности, речь идет о Западной Суматре и Центральном Риау», — заявили в агентстве.

Сообщается также, что увеличение количества осадков в сезон дождей может привести к гидрометеорологическим катастрофам в большинстве районов Индонезии.

По данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в середине декабря 2018 года в Индонезии произошли оползни, торнадо и наводнения. С ноября 2018 года агентство по борьбе со стихийными бедствиями зарегистрировало 72 случая наводнений, 74 случая, где сошел оползень и 77 случаев торнадо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате наводнения в индонезийской провинции Риау погибли шесть человек, большинство из которых дети. Уровень воды местами достигал 70−90 сантиметров.