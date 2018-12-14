Вашингтон, 14 декабря, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Федеральные прокуроры Соединенных Штатов проверят иностранные источники финансирования комитета, занимавшегося организацией церемонии инаугурации действующего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По информации издания, в ходе расследования будет проверяться версия о том, что часть пожертвований могла быть внесена с целью последующего влияния на политику Соединенных Штатов. Отмечается, что основное внимание прокуроров будет направлено на пожертвования из Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила о намерениях провести расследование деятельности президента США Дональда Трампа, его семьи и его знакомых, которые могли якобы нарушать закон.

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