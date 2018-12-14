Ханчжоу, Китай, 14 декабря, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Российский пловец Владимир Морозов выиграл золотую медаль. Морозов победил на дистанции 50 м вольным стилем, показав результат 20,33 секунды.

JD Lasica Владимир Морозов

Второе место занял американец Кэлеб Дрессел, пришедший к финишу за 20,54 секунды. Замкнул тройку Брэдли Танди из ЮАР, результат которого составил 20,94 секунды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский пловец Кирилл Пригода стал победителем на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу.

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