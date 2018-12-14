Москва, 14 декабря, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Центробанк РФ поднял ключевую ставку для того, чтобы иностранцам, а в частности американцам, было выгодно спекулировать на российском государственном долге, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 0,25% до 7,75% годовых.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Это решение имеет смысл — очень чёткий и очень внятный: процентная ставка в США в целом повышается и будет повышаться, — сказал Делягин. — Соответственно, спекуляции на российских ценных бумагах, которые заключаются в том, что люди берут долларовый кредит в США и покупают на него российские ценные бумаги, а потом получают проценты, зависят от разницы между процентной ставкой в РФ и процентной ставкой в США. Процентная ставка в США повышается, а значит, для того, чтобы иностранцам, в частности американцам, было выгодно спекулировать на российском государственном долге, процентная ставка в РФ должна тоже повышаться. Это логика Банка России, и другой логики здесь на самом деле нет».

Последствием этого, как полагает Делягин, прежде всего будет удорожание кредитов.

«При этом новые кредиты могут не подорожать или подорожать совсем незначительно, — уточнил экономист. — Потому что нормальных заёмщиков на рынке нет, и крупные банки не могут найти, кому ещё этот кредит дать. Поэтому здесь есть конкуренция. А вот если вы уже взяли кредит и в вашем договоре написано, что процентная ставка зависит от процентной ставки Банка России, то процент по уже взятому кредиту вырастет точно. Вам уже некуда деваться, и вы на крючке. И вы с него не сорвётесь. Вы уже кредит взяли».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, повышение ключевой ставки будет охлаждать рост экономики РФ, и без того очень слабый.

«За этим последует неизбежное удорожание кредитов у коммерческих банков, — сказал экономист. — 0,25% — это не очень большой сдвиг, и резкого влияния на экономику он не окажет. Но в любом случае это не позитивный сигнал. Я не уверен, что это серьёзная страховка. Изменение процента ключевой ставки на четверть очень сильно инфляционные ожидания не охладит. Если будет заметное падение нефтяных цен, то такое изменение ключевой ставки ни на что не повлияет».