Венеция, Италия, 14 декабря, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Общий ущерб от урагана, который обрушился на Италию в конце октября — начале ноября 2018 года, для региона Венето составил 1,76 млрд евро, заявил в пятницу, 14 декабря, губернатор региона Лука Дзайа, передает информагентство Ansa.

Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

Основной ущерб был нанесен отрасли сельского хозяйства. По словам губернатора, региональные власти будут просить содействия правительства страны в запрашивании средств из общих фондов ЕС по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Как сообщалось ранее, в результате урагана и шторма в конце октября — начале ноября 2018 года в Италии погибли 30 и пострадали несколько десятков человек. Был нанесён заметный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству, предварительно общий ущерб оценивался в 3 млрд евро.

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