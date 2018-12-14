Львов, Украина, 14 декабря, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Предприниматели во Львовской области украли базы данных более ста государственных учреждений Украины, сообщает 14 декабря пресс-служба службы безопасности Украины (СБУ) на странице в соцсети Facebook.

Цитата из т/с «Секретные материалы». Реж. Роб Боумен. 1993-1994. США Загребущая рука хакера

Согласно сообщению, предприниматели законным путем обновляли программное обеспечение на государственных и военных компьютерах. Однако выяснилось, что во время работ предприниматели копировали информацию с компьютеров военных и государственных учреждений, предприятий и организаций. Причем доступ к компьютерам подозреваемые получали удаленно.

Напомним, ранее СБУ заявляла, что на государственные органы Украины была осуществлена хакерская атака при помощи вируса «Industroyer». Также в СБУ считают, что к атаке причастны «российские спецслужбы».