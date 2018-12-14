Обнинск, Калужская область, 14 декабря, 2018, 15:11 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области задержали 34-летнего жителя Чувашии, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф Вещи, изъятые у подозреваемого в мошенничестве

В сообщении ведомства говорится, что со слов заявителя, к нему обратился неизвестный мужчина, представившийся должностным лицом некой организации, осуществляющей контроль за исполнением законодательства в сфере торговли. Незнакомец уведомил продавца, что в магазине реализуется табачная продукция с признаками контрафактности, что, в свою очередь, предусматривает штрафные санкции в размере 150 тысяч рублей. Однако «проверяющий» предложил урегулировать данный вопрос за определенное денежное вознаграждение. За прекращение проверки незваный гость попросил 7,5 тысяч рублей.

По указанному адресу незамедлительно выехали оперативники, которые задержали подозреваемого с поличным. Им оказался житель города Чебоксары из Чувашии, 1984 года рождения. При личном досмотре гражданина полицейские обнаружили и изъяли соответствующее удостоверение и денежные средства.

В это время в полицию поступило заявление о том, что в другом магазине мужчина, схожий по приметам с задержанным, аналогичным способом завладел денежными средствами в сумме 10 тысяч рублей. В данном случае псевдоинспектор проинформировал продавцов торгового павильона, что они осуществляют продажу одежды брендовых марок без соответствующей документации.

По данным фактам следственным подразделением территориального органа внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.