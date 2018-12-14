Анкара, 14 декабря, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Издание Haberturk опубликовало статью известного в стране писателя Мухарра Сарикая, в которой утверждается, что в возможной предстоящей военной операции Турции против сирийских курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) в восточной части Сирии ставится главная задача: разорвать территории курдских кантонов в Сирии в Кобане и Джазире. Он также сообщил, что Турция направила 1200 бойцов подконтрольной ей «Свободной сирийской армии» (ССА) из Идлиба и Аль-Баба в Гире-Спи (Тель Абьяд) и Акчакале, где уже базируются сотни турецких солдат.

Иван Шилов Курды

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «в ближайшие дни Турция начнет наступление к востоку от Евфрата», чтобы «спасти тамошнее население от сепаратистской террористической организации YPG». Это означает, что турецкие войска будут действовать в зоне военного влияния США в Сирии.

В этой связи США предупредили Турцию, чтобы она избегала очередного военного вторжения в Сирийский Курдистан для нападения на союзников Вашингтона. Потому что YPG в этом регионе является важным союзником США в борьбе против джихадистской группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)). Турецкий президент, однако, подчеркнул, что цель предстоящей операции в Сирии — «не американские солдаты, а члены террористической организации, действующей в этом регионе».

Между тем YPG обещала мощное сопротивление на случай новой военной операции Турции в северной части Сирии. «Наши силы готовы отразить любое нападение на нашу территорию», — заявил представитель отрядов YPG Нури Махмуд, обвинив Турцию в стремлении «перекроить карту региона».