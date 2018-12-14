Ярославль, 14 декабря, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подвел итоги рабочего визита президента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Встреча Владимира Путина и Дмитрия Миронова

Напомним, Владимир Путин посетил Ярославль 13 декабря: здесь он принял участие во Всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» и открыл Год Театра.

Кроме того, президент провел встречу с губернатором Ярославской области. Сегодня, 14 декабря, Дмитрий Миронов рассказал об ее итогах на своей странице в Facebook:

«Получена поддержка Президента в вопросе реконструкции Добрынинского путепровода в Ярославле. Это еще одна важная для ярославцев транспортная артерия. Путепровод построен в 1985 году и с тех пор не ремонтировался. В 2015 году был подготовлен проект капитального ремонта, но стоимость работ превышает 770 млн рублей, и без поддержки федерального центра с этой работой региону не справиться. Одобрение реализации этого проекта получено. Также договорились о строительстве общежития Ярославского театрального института. Символично, что работа над этим проектом начнется в Год театра. ЯГТИ — сильнейшая «кузница кадров» для театров и кинокомпаний по всей России. И в наших силах создать будущим актерам, сценаристам и режиссерам достойные условия для учебы».

Новое общежитие для студентов театрального института планируют построить на ул. Звездной.