Переславль-Залесский, Ярославская область, 14 декабря, 2018, 16:01 — ИА Регнум. В Ярославской области матери предложили сдать детей на пятидневку вместо открытия маршрута школьного автобуса. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Переславском районе нарушаются права на образование двух детей Елены Жуковой. Семья проживает в деревне Чашницы в нескольких километрах от Переславля. Школы в деревне нет, поэтому администрация обязана обеспечить подвоз детей. Уже больше года школьный автобус в деревню не заезжает из-за плохой дороги.

Елена Жукова В Чашницах есть остановка, но нет автобуса

Елена Жукова пришла на прием к главе городского округа Валерию Астраханцеву. Тот сообщил, что пустить школьный автобус в деревню нельзя, так как дорога не соответствует нормативам.

«Сделать асфальтированную дорогу шириной 6 метров к вашему населенному пункту, где прописано 5 человек — невозможно. В нашем бюджете и подавно таких денег нет. В областном бюджете даже в будущем году на эту дорогу нет средств. Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации, которые можно всегда решать. Один из вариантов решения вашего вопроса — это пятидневка», — сказал Елене Жуковой глава округа Валерий Астраханцев.

В школе-интернате № 4, который посещают дети Елены, есть режим круглосуточного пребывания. Однако мама на это не согласна.

«Это исключено, ребенку восемь лет, он скучает по маме. Он истерики там устраивает. Это нарушение закона об образовании. Они что, детдомовцы, что ли?» — сказал в ответ Елена Жукова.

Прокуратура по заявлению матери обратилась в суд, который обязал администрацию пустить школьный автобус. Однако глава городского округа Переславль-Залесский заявляет, что денег на ремонт дороги нет. Другой вариант, который предлагают власти — сменить место жительства.

«Вы когда покупали дом, вы же видели, какие условия для транспортного сообщения. Сейчас трясти нас, как грушу и требовать автобуса маршрутного, я говорю — в ближайшее время его не будет», — заявил Валерий Астраханцев.

Младшему сыну Елены 8 лет, и она считает вариант пятидневного обучения в интернате с возвращением домой только на выходные неприемлемым. Пока вопрос не решен, женщина водит детей в школу пешком.