Красногорск, 14 декабря, 2018, 14:46 — ИА Регнум. В Московской области будут выявлять нарушителей среди водителей такси и эвакуировать их автомобили, сообщили журналистам 14 декабря в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«Автомобиль такси могут эвакуировать, если водитель не прошел предрейсовый медицинский осмотр, контроль технического состояния автомобиля, при себе у водителя нет путевого листа, лицензии на осуществление деятельности такси или автомобиль не соответствует региональному стандарту», — заявила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

По её словам, перемещение и хранение автомобиля на стоянке будет бесплатным. Машина будет находиться на стоянке до двух месяцев до рассмотрения дела об административном правонарушении.

Для реализации задачи министерство подписало соглашения с тремя операторами спецстоянок. Искать нарушителей будут в совместных проверках управления регионального административно-технического контроля подмосковного минтранса и ГИБДД.