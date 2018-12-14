У Лукашенко накопились вопросы к Путину, у Аксёнова к Киеву: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 декабря, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Эрдоган пригрозил ввести в сирийский Манбидж войска;
- Украина продолжает дестабилизировать ситуацию в Крыму;
- Москва выступила за ускорение работы по созданию дороги вокруг Чёрного моря;
- Лукашенко готов встретиться с Путиным в ближайшее время;
- Глава Сбербанка отметил невнятность «Цифровой экономики».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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