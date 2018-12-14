Москва, 15 декабря, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 15 декабря, в России отмечают День риэлтора — агента по продаже и операциям с недвижимостью. Праздник учредили в 1996 году по инициативе Московской профессиональной гильдии. ИА REGNUM составило подборку фильмов, рассказывающих о сфере недвижимости и нюансах деятельности риэлторов.

(сс) Ajale Квартиры

«Американцы»

В филиале крупной компании по продаже недвижимого имущества сотрудники ведут борьбу за клиентов. В компанию поступает все больше новых предложений, поэтому конкуренция в погоне за лучшей сделкой обостряется. Но когда в офис проникают неизвестные преступники и похищают важные документы, ситуация принимает неожиданный поворот — под подозрением оказываются все, кто так желал заполучить новых клиентов.

«Отличный план»

Главная героиня фильма Лорен Бэйкер работает риэлтором. Её дела идут довольно плохо, так как рынок недвижимости находится в кризисе. Однажды девушке поступает хороший заказ — она должна найти покупателей на дорогой дом на Золотом берегу в Чикаго. Вскоре оказывается, что Лорен попала в крупную аферу, причем настоящие владельцы дома убиты.

«Два Джейка»

Действие фильма разворачивается в 1948 году в Лос-Анджелесе. Предприимчивые граждане скупают земли и недвижимость в Южной Калифорнии, что играет на руку риэлтору Джейку Берману. Идиллическую картину нарушают внезапные семейные неприятности. Мужчина подозревает супругу в измене и нанимает частного сыщика Джейка Гиттеса. Подтвердив свои подозрения, Джейк убивает любовника. Преступление можно было «списать» на состояние аффекта, но убитый оказался партнером Бермана по бизнесу.

«В трезвом уме и твердой памяти»

Дэрил Пойнтер — брокер по недвижимости, пристрастившийся к алкоголю и наркотикам. Однажды утром он находит в своей постели труп женщины, умершей от передозировки, с которой познакомился накануне. В это же время Дэрил узнает, что с одного из его счетов пропала крупная сумма. В панике мужчина решает записать в центр реабилитации наркоманов, где знакомится с бывшим наркоманом Крэйгом, работающим консультантом в клинике.

«Боже, я ошиблась номером»

Актриса Диди более известна сценами, где она просто сидит в ванной, чем профессиональной актерской игрой. Вскоре женщина решает завязать с «ванной» карьерой и стать серьезной артисткой. Она сбегает прямо в разгар съемок очередного эпизода из Голливдуа в Орегон и селится в отеле. Телефонный оператор случайно соединяет ее с агентом по недвижимости Томом Мидом. Диди просит принести ей еды. Том соглашается и в ответ предлагает ей поселиться в его лесном домике. Актриса принимает приглашение и просит риэлтора никому не говорить, где она находится.

Отметим, что день риэлтора в России пока не установлен официально. В 2008 году «Национальный совет российской гильдии риэлторов» предложил отмечать праздник 8 февраля, но пока эта дата не прижилась в профессиональных кругах.