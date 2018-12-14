Анкара, 14 декабря, 2018, 14:08 — ИА Регнум. 13 декабря в ходе представления плана действий на вторые сто дней работы нового правительства Турции Реджеп Эрдоган объявил, что Турецкая Республика приступает к строительству наземной части магистрального газопровода (МГП) «Турецкий поток». По словам Эрдогана, Турция намерена завершить строительство до конца 2019 года.

Turkstream.info Газопровод «Турецкий поток»

Напомним, что 26 мая 2018 года Газпром и правительство Турции подписали договор о строительстве сухопутного продолжения «Турецкого потока» от черноморского побережья до границы Турции с «соседними европейскими странами». Именно так — «с соседними европейскими странами», то есть будет ли это граница с Грецией или граница с Болгарией, не сообщалось. Нет информации об этом и в новом сообщении из Анкары, вопрос о том, каким станет окончательный маршрут «Турецкого потока», остается открытым. По одному из возможных вариантов «Турецкий поток» может быть продолжен через территории Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии и закончиться в австрийском Баумгартене, по второму варианту он может быть соединен с МГП ТАР. ТАР — это европейский проект, прошедший все необходимые согласования, реализация которого также должна быть закончена в конце 2019 года. Этот газопровод начинается на границе Греции и Турции, проходит через территории Греции и Албании, где выходит на побережье Адриатического моря, далее морская часть пройдет до берегов Италии. На границе Турции и Греции уже осуществлен стык газопроводов ТАР и TANAP, и теперь эта система газопроводов стала Южным газовым коридором (ЮГК). TANAP — это трансанатолийский магистральный газопровод, по нему природный газ с азербайджанского шельфового месторождения приходит в Турцию. Мощность TANAP составляет 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд предназначены для турецких потребителей, 10 млрд кубометров по ТАР будут идти в Европу. При этом проектная мощность ТАР составляет 20 млрд кубометров в год, поэтому Газпром имеет подтвержденное в 2015 году Еврокомиссией право бронировать свободные мощности в 10 млрд кубометров в год. Следовательно, каким будет окончательное решение о маршруте второй нитки «Турецкого потока», зависит только от Газпрома, нам остается только ждать, когда оно будет принято.