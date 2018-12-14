Степанакерт, 14 декабря, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Министр обороны, командующий Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики генерал-лейтенант Левон Мнацаканян указом президента республики Бако Саакян освобожден от занимаемой должности.

Photolure Левон Мнацаканян

14 декабря президент НКР Бако Саакян провел совещание в штабе ВС НКР и представил нового министра — генерал-майор Карена Абрамяна. До этого Абрамян занимал должность начальника штаба Армии обороны НКР, а до того командовал пятым армейским корпусом ВС Армении.

Левон Мнацаканян был назначен министром обороны НКР в июле 2015 г.

Пока материал готовился к публикации, указом Бако Саакяна Мнацаканян был назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Увольнение Мнацаканяна произошло после того, как несколько дней назад премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил публичное недовольство поведением некоторых чиновников Карабаха.

Левон Мнацаканян, а также секретарь Совета безопасности Карабаха Виталий Баласанян и советник президента Карабаха Аршавир Карамян довольно жестко отреагировали на заявление кандидата в депутаты от блока «Мой шаг» Сасуна Микаеляна о том, что «революция важнее Арцахской [Карабахской — ИА REGNUM ] освободительной войны».

В ответ лидер блока «Мой шаг», исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян ответил довольно резко, призвав президента Карабаха Бако Саакяна призвать представителей своего правительства к порядку.