График встречи Путина с главами регионов пока не сформирован — Песков
Москва, 14 декабря, 2018, 13:55 — ИА Регнум. График встречи президента России Владимира Путина с главами регионов пока не определен, заявил 14 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
«Пока график плавающий, много якорных дат и событий, вокруг них пока график еще формируется, поэтому не могу точно ответить», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли встречи Путина с новыми главами российских регионов до конца 2018 года.
Напомним, 13 декабря в ходе визита в Ярославль Владимир Путин встретился с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.
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