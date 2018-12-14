Киев, 14 декабря, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Депутат от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко призвал политиков не политизировать объединительный собор украинских церквей, который запланирован на 15 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Филарет

«Не надо политизировать эту тему. В 90-х, когда я вместе мамой ходил в украинскую церковь, я не спрашивал: какой это патриархат? Я ходил молиться Богу. В 2000-ых гг., когда мы повзрослели, появился Киевский и Московский патриархаты. Но это не чувствовалось, поскольку люди ощущали, что ходят в украинскую церковь. Сейчас я хочу ходить в Украинскую каноническую церковь и молиться вместе со своими родителями», — сказал Ивченко 14 декабря в эфире одного из украинских телеканалов.

Он выразил уверенность, что предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет откажется возглавить объединенную Украинскую поместную автокефальную церковь.

«Филарет — это далеко не Порошенко. Он положил всю свою жизнь, чтобы сделать в Украине поместную православную церковь. Я уверен, что Филарет откажется возглавить эту церковь, чтобы было соответствующее объединение», — добавил Ивченко.

При этом депутат отметил, что после объединительного собора на Украине останется три конфессии.

«У нас будет три конфессии. Исторически Украина достигнет того, что у нее будет автокефалия, будет автоматически получен томос, у нас будет своя Украинская православная церковь, которая не будет ни от кого зависеть ни по статутам, ни по регалиям», — рассказал Ивченко.

При этом он выступил против того, чтобы на Украине действовала каноническая Украинская православная церковь, которая говорит «на языке патриарха Кирилла» (патриарх Русской православной церкви).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии пройдет объединительный архиерейский собор украинских православных церквей. Избранный на соборе предстоятель поместной церкви Украины отправится в Константинополь за томосом.

Ожидается, что 6 января 2019 года накануне Рождества, на Сочельник Вселенский патриарх Варфоломей вручит украинскому предстоятелю томос.

Напомним, 27−29 ноября Вселенский патриархат провел синод, на котором принял «Конституционный устав украинской церкви». Также синод утвердил текст томоса об автокефалии УПЦ. 11 октября синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. В частности, решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату отменено; с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета была снята наложенная Русской православной церковью анафема; ему и предстоятелю Украинской автокефальной православной церкви Макарию возвращен канонический статус