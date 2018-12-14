Ханой, 14 декабря, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Согласно плану по развитию города Ханой до 2020 г. с перспективой на 2030 г. в районе Шокшон будет построен развлекательный комплекс с ипподромом за $500 млн. Проект получил одобрение от премьер-министра страны, строительство начнется в 2019 г. Открыть новый ипподром планируют к концу 2021 г.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Конь

150 га, выделенные для строительства ипподрома, используются для выращивания риса жителями коммуны Танминь. 70% жителей 3,6 тысячной коммуны зарабатывают сельским хозяйством. Как заявляет глава коммуны Нгуен Зуи Тхием, не было предоставлено никаких планов по возмещению за землю. Тем не менее глава коммуны приветствует строительство ипподрома, так как новый проект поможет создать новые рабочие места и улучшить местную инфраструктуру.

Издание VNExpress сообщает, что жители коммуны возлагают большие надежды на новый развлекательный комплекс. Так, фермер Нгуен Ван Бон заявил, что с радостью отдаст землю под строительство ипподрома с тем, чтобы его дети могли найти работу рядом с домом.

Власти города Ханой рассчитывают, что новый ипподром позволит увеличить бюджет города на $86 млн в год и привлечет больше туристов.