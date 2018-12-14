Киншаса, 14 декабря, 2018, 13:52 — ИА Регнум. С тех пор как в августе 2018 года произошла вспышка Эболы в ДРК (Демократическая Республика Конго), в конголезском городе Бени погибло в общей сложности уже около 300 человек, об этом говорят данные Всемирной Организации Здравоохранения.

(сс) UNMEER Дети

По словам представителей ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций), организация при сотрудничестве с ее партнерами смогла выявить более 400 сирот, а также детей, разлученных со своими семьями с момента начала эпидемии в стране. По информации новостного агентства RFI Kiswahili, обнаруженные организацией дети составляют 75% от общего количества больных вирусом Эбола.

ДРК продолжает сталкиваться с проблемой распространения вируса Эбола. Впервые о возникновении данной болезни в этой стране сообщалось в 1976 г.