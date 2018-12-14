Москва, 14 декабря, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Регионам России всегда не хватает денег, и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Главы регионов, общаясь с главой государства, часто поднимают вопрос увеличения финансирования каких-то проектов на территории их республик», — сказал Песков.

По его словам, то же самое происходит и с Чечней, поэтому «это нормальный вопрос развития». «Всегда не хватает денег», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, ранее в интервью телеканалу «Россия 24» глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если бы регион получал от федерального центра больше средств на развитие, результаты деятельности региональных властей были бы более заметны.

«И еще больше — если бы нам не мешали», — подчеркнул Кадыров.