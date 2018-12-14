Галич, Костромская область, 14 декабря, 2018, 13:43 — ИА Регнум. В Костромской области экс-мэра Галича Сергея Синицкого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ГТРК «Кострома». В отношении задержанного в Костроме экс-мэра возбуждено уголовное дело.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

По версии следователей, подозреваемый ежемесячно получал по 50 тысяч рублей от коммерческой фирмы, работающей в сфере ЖКХ города Галич, с февраля 2016 года по декабрь 2017. По данным областного следственного комитета общая сумма взятки превышает миллион рублей. .

«…Денежные средства передавались в качестве взятки за общее покровительство данной коммерческой организации, чтобы благоприятно для нее складывалась ее коммерческая деятельность на территории Галича. Деньги передавались как лично, так и путем перевода на банковскую карту. Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение», — отмечает следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Костромской области Павел Евшов.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году количество взяток в Костромской области снизилось на 11%, при этом их размер вырос в полтора раза и составил около 160 тысяч рублей. Всего с начала года было возбуждено 94 уголовных дела о получении взяток, превышении или злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничества с использованием служебного положения.

Больше всего взяток берут сотрудники муниципалитетов и работники муниципальных организаций: в отношении них возбуждено 2/3 всех уголовных дел. Увеличилось количество городов и районов, где выявлены коррупционные преступления, с 14 районов до 19.

По словам начальника областного отдела процессуального контроля следственного комитета Екатерины Бакиной «в этом году размер причиненного ущерба составил 3 миллиона рублей, возмещен на полмиллиона, а арест наложен на имущество в размере 5 миллионов».