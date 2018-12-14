Иерусалим, 14 декабря, 2018, 14:49 — ИА Регнум. 13 декабря в арабской газете «Аль-Кудс аль-араби» появилось интервью с американской актрисой Натали Портман. В своем интервью Портман осудила правительство Израиля за проводимую политику. Об этом сообщает израильское издание Haaretz с ссылкой на «Аль-Кудс аль-араби».

(сс) Mira (on the wall) Натали Портман

В ходе разговора с журналистом актриса заявила, что «Израиль принял расистский закон». По мнению Портман, принятие правительством Израиля закона о национальном характере государства было ошибкой. «Я надеюсь, мы сможем полюбить наших соседей и сотрудничать с ними», — подчеркнула актриса.

Стоит отметить, что сама Портман — еврейка, родившаяся в Иерусалиме. Однако в последние несколько лет актриса оказывалась в центре политических скандалов, касающихся Израиля. Так, в апреле 2018 года Портман отказалась приехать в Израиль на вручение премии фонда Genesis. В качестве причины актриса обозначила свое нежелание получать награду из рук премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.