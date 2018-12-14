Мельбурн, Австралия, 14 декабря, 2018, 14:00 — ИА Регнум. 13 декабря на штат Виктория на юго-востоке Австралии обрушились ливни, затопившие несколько городов и основных магистралей. Об этом сообщает австралийское новостное издание The Sydney Morning Herald.

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

Наводнение застало водителей и жителей врасплох — многие забрались на крыши автомобилей и домов, ожидая эвакуации. Сильнее всего пострадал город Вангаратта, откуда людей спасают с помощью вертолетов. Некоторые попытались использовать автомобили, чтобы покинуть город, однако вода вывела их из строя. На главном шоссе скопилось более 120 машин. В столице штата — Мельбурне — закрыты все дороги, кроме одной.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни ливни продолжатся; ожидается выпадение 100 мм осадков. Кроме того, не исключается формирование смерчей. Урон от наводнения и потенциальные убытки оцениваются в несколько десятков миллионов долларов.