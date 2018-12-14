Москва, 14 декабря, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Российские власти по-прежнему готовы обсуждать проведение российско-американской встречи на высшем уровне. Об этом 14 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам официального представителя Кремля, встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа необходима в равной степени как для Москвы, так и для Вашингтона.

«Сохраняем готовность для проведения двусторонней встречи на высшем уровне, а также иных встреч на различных уровнях», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным до тех пор, пока не разрешится ситуация с украинскими кораблями, задержанными в районе Керченского пролива.

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