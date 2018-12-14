Иваново, 14 декабря, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Детский технопарк «Кванториум. Новатория» торжественно открылся в Иванове 13 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Старт работе технопарка для детей и подростков дал глава региона Станислав Воскресенский, юных воспитанников технопарка и их наставников, а также руководителей и партнеров «Кванториума» с открытием поздравил глава Иванова Владимир Шарыпов.

Пресс-служба администрации города Иванова Церемония открытия детского технопарка в Иванове

«Самое сложное было, когда мы начинали этот проект. Ещё не было утвержденного федерального финансирования на оборудование, и мы могли остаться с пустыми помещениями. Когда я обратился за поддержкой к депутатам, они поверили в этот проект, поддержали идею и у нас получилось. Теперь тысячи наших детей смогут заниматься в этом «Кванториуме». По средам будут дни открытого посещения, когда смогут прийти все желающие», — рассказал Владимир Шарыпов.

Глава региона добавил, что на «Кванториум» возложена очень важная роль — открывать новые таланты в сфере IT-технологий, а в будущем — решить проблему кадрового голода для ивановских IT-организаций.

В Иванове открылся технопарк «Кванториум»

Директор Центра технического творчества «Новация» Алексей Кирьянов провел для руководителей города и области экскурсию по учреждению. Технопарк расположился в здании бывшего клуба «Ивтекмаш» по проспекту Ленина, 73. Всего «Кванториум» занимает около 2 тыс. кв. м, площадь учебных кабинетов составляет почти 600 кв. м. Образовательные зоны технопарка разделены по шести направлениям естественнонаучной и технической направленности (квантумов): «Робоквантум», «IT-квантум», «Промышленный дизайн», «Дополненная и виртуальная реальность», «Аэроквантум» и «Хайтек». Здесь работают учебные классы инженерно-технической направленности, лаборатории по 3D-моделированию, аэро ‑ и автопилотированию, нейро — и нанотехнологиям, роботехнике. Также в технопарке оборудованы производственные цеха, организованы зоны отдыха, выставочные пространства, имеется большой зал для проведения соревнований и лекториев.

Технопарк рассчитан на ежегодное обучение по дополнительным общеобразовательным программам не менее 800 детей в возрасте от пяти до 18 лет, а еще 3,5 тыс. человек планируется задействовать в дополнительных мероприятиях в технопарке. Все обучение — бесплатное.

Ивановская область вошла в число 13 субъектов Российской Федерации, ставших победителями отбора министерства образования и науки Российской Федерации на создание сети детских технопарков. В 2016 году здание будущего технопарка было передано в оперативное управление Центру технического творчества «Новация». Из бюджета города на проведение в здании ремонтно-строительных работ выделено 64 млн рублей, также город обеспечил детский технопарк соответствующей инфраструктурой — отремонтированы дороги, благоустроена прилегающая территория. Общая стоимость работ с учетом финансирования из федерального и областного бюджета составила более 147 млн рублей.